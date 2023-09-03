تركيا.. مدينة تغرق بالأمطار الغزيرة والسكان يتحركون بالقوارب

شهدت مدينة سامسون بتركيا، صباح اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة ما تسبب في حدوث فيضانات جارفة، أدت إلى تراكم المياه في الشوارع الرئيسية بعدما استمرت الأمطار في الهطول.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام تركية محلّية، عدداً من تجّار المدينة وهم ينتقلون بوساطة قارب صغير بعدما غمرت المياه محلّاتهم التجارية.

كذلك أظهر مقطع فيديو آخر، نجاة 4 أشخاص محاصرين في نفق من خلال السباحة.

كما أن الأمطار الغزيرة حوّلت مركز مدينة سامسون وشوارعها الرئيسية إلى بحيرة، وهو ما أدى لقطع السبل بسائقي الحافلات والمارّة بعدما زادت حدّة هطول الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد والتي عطّلت حركة المرور في المدينة بالكامل، وفقًأ لموقع العربية نت الإخباري.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى سقوط أشجارٍ في الشوارع نتيجة الأمطار الكثيفة والعواصف الرعدية.

وتحاول السلطات المحلية في مدينة سامسون منذ ساعات، إعادة فتح الطرقات وإصلاح أعطال في البنى التحتية كشبكة صرف المياه في المدينة.

ولم تكشف بلدية المدينة حتى الآن عن حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والحافلات بعد انهيارات جزئية لعدد من المباني القديمة.

وتشكلت طوابير طويلة من السيارات على الطريق السريع في ضواحي سامسون نتيجة برك المياه التي خلفتها الأمطار الغزيرة لاسيما بعدما امتلأت العديد من الأنفاق بالمياه أيضاً.

وحذرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا من مزيد من الأمطار في سامسون والعاصمة أنقرة.

ووجهت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ المعروفة اختصاراً بـ AFAD رسائل تحذيرية إلى الهواتف المحمولة لسكان عاصمة تركيا بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة في الساعات المقبلة، حيث طلبت منهم توخي الحيطة والحذر.

وبحسب آخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، ستبدأ الأمطار والعواصف من المناطق الجنوبية في أنقرة.

وستكون هناك أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية محلياً في عموم المحافظة وقوية جداً في أماكن أخرى منها، بحسب المديرية العامة للأرصاد.

وقدّرت المديرية أن الهطولات ستكون متقطعة حتى ساعات المساء.

وجاء في نص الرسالة التحذيرية التي أرسلتها إدارة الكوارث لسكان أنقرة: "بحسب الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدًا في المدينة اليوم. ينبغي توخي الحيطة والحذر من الفيضانات وتعطّل وسائل النقل".

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