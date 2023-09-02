حادث مُروع في تركيا يُنهي حياة 6 أشخاص ويُصيب 43 آخرين

تُوفي 6 أشخاص وأُصيب 43 آخرون بحادث مرور وقع في منطقة هوناز بمحافظة دنيزلي التركية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن سائق شاحنة محملة بالرمل على طريق أفيون دنيزلي السريع فقد السيطرة عليها، فاصطدمت بحواجز الطريق الجانبية قبل أن تنحرف وتصدم حافلة ركاب متجهة لحفل زفاف.

اندلاع حرائق غابات في إسطنبول:

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة Hürriyet التركية باندلاع حرائق غابات في إسطنبول، واقتراب ألسنة اللهب من المباني السكنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا كبيرًا من فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث وتشارك في إخماد الحرائق التي مازال سبب اندلاعها مجهولًا.

وأغلقت السلطات التركية في وقت سابق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية على خلفية احتدام حرائق الغابات المستمرة في المنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى مدينة جاناكالي شمال غرب البلاد مغلق أمام حركة المرور، كما تم إغلاق مضيق الدردنيل من الجانبين، وإجلاء 1251 شخصًا من 9 مناطق.

وتُشارك طائرات الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ الروسية في حماية مدينتي تشاناكالي وجشمة التركيتين من حرائق الغابات.