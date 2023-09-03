البيكيني يعكس أنوثة رانيا يوسف في الساحل الشمالي

تهوس الفنانة رانيا يوسف جمهورها بجمالها وحرصها المستمر على الظهور بإطلالات تعكس أنوثتها وشبابها، وشاركت متابعيها بأحدث إطلالاتها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بمايوه ساحر ومثير.

الفنانة رانيا يوسف

وبدت رانيا بمايوه بكيني باللون الأسود مطبوع عليه بالورود الحمراء المبهجه، وإرتدت فوقه فستان قصير مكشوف الصدر والأكتاف، بنفس النقشة؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وتزينت رانيا يوسف بمجموعة من الإكسسوارات المبهجة، فضمت أقراط باللون الأحمر، يتماشى مع لون ملابسها، وإسورة وأنسيال باللون الذهبي.

الفنانة رانيا يوسف

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت رانيا تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها السوداء تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم، وزينته بقبعة كبيرة الحجم باللون الأحمر، ومُزينة بوردة مصنوعة من التُل كبيرة الحجم ذات الشكل المميز.

الفنانة رانيا يوسف

ووضعت رانيا يوسف مكياجًا يتناغم مع اللوك، فإختارت ملمع شفاه باللون الأحمر الهاديء، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.