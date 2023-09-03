نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وتحتفل بذكرى زواجها وسط أجواء رومانسية

تجاهلت الفنانة نانسي عجرم الشائعات التي تتبلور حول حياتها الزوجية ونفت جميع الأخبار التي تداولت علي السوشيال ميديا بأنها إنفصلت عن زوجها الدكتور فادي الهاشم.

نانسي عجرم

نانسي عجرم تحتفل بذكري زواجها بصورة رومانسية

إحتفلت نانسي عجرم عن طريق نشرها صورهما العائلية اللطيفة في ديزني لاند بفرنسا، بذكرى عيد زوجهما من خلال صورة رومنسبة ظهرت فيه بين أحضان زوجها خلال تواجدها في ديزني لاند.

ظهرت نانسي عجرم بملابس كاجوال وزوجها يحتضنها من ظهرها وكانا يمشيان بلطف في الساحة، لتنفي بذلك كل ما يتم تداوله حول علاقتهما.

نانسي عجرم وزوجها

علقت نانسي عجرم علي الصورة الرومنسية، قائلة: "15 عاماً من الحب ومازلنا نمشي جنبًا إلى جنب. وهناك الكثير من الخطوات التي سنمشيها معاً".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وعبروا عن حبهم الكبير لنانسي وعائلتها اللطيفة، متمنيين لها ولزوجها دوام السعادة والحب والمزيد من السنوات معاً.