ويجز يشعل مهرجان العلمين الجديدة بأغاني نارية| أثار جدلا بإطلالته المختلفة

اختتم مغني الراب المصري ويجز مساء السبت، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط أجواء من المرح بحفل مميّز حضره مجموعة كبيرة من محبيه في مصر.

ويجز

ويجز يشعل مهرجان العلمين الجديدة بمجموعة أغاني نارية

وقدم المغني المصري مجموعة كبيرة من أغانيه وافتتح الحفل بأغنية "عفاريت الأسفلت"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه ورددها بحب فغنوا "واحد وعشرين"، و"بعودة يا بلادي"، و"دورك جاي"، وغيرها من الأغاني.

ويجز

ويجز يثير جدلا بإطلالته المختلفة

وحضر ويجز على المسرح بإطلالة مختلفة عبارة عن بنطال واسع مع قميص أسود من دون أكمام مع Vest باللونين الأبيض والأسود من دون أكمام وبقبة عريضة.

ويجز

وتمكن مغني الراب أن يشعل حماس الجمهور بأغانيه ورقصه المميّز على المسرح وتفاعل بعفوية مع محبيه طوال فترة الحفل.