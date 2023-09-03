حمزة نمرة ينطلق في جولته الغنائية بحفل واشنطن في أمريكا

يستعد الفنان حمزة نمرة، في الانطلاق بأولى حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحفل غنائى في مدينة واشنطن، يوم الجمعة 8 سبتمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياته.

حمزة نمرة

أغنية "شيخ العرب"



طرح حمزة نمرة أغنية جديدة بعنوان "شيخ العرب" ضمن أغاني ألبومه الذي يحمل اسم "رايق"، عبر يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي.

حمزة نمرة

ويتنقل حمزة نمرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، بحفل مميز في العاصمة الفرنسية باريس 15 سبتمبر، مرورا بعدها بيوم بمدينة اوترخت الهولندية، ليضع مسك الختام على جولة حفلاته في مدينة مالمو بالسويد 17 سبتمبر.

حمزة نمرة

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.