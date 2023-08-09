تيجي ننبسط| نانسي عجرم تكسر حاجز الـ 600 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة

سجلت الفنانة نانسي عجرم بكليب أغنيتها “تيجي ننبسط”، أكثر من 600 ألف مشاهدة، وذلك خلال 18 ساعة من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية تيجي ننبسط نانسي عجرم

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع: طارق مدكور، وتقول كلماتها “حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا حبيبي تيجي نفتكس كلام حُب جديد يتِلمس غنوة نقولها لبعضنا فرحة تكون من قلبنا رقصة جديدة بتترقص بتترقص اه يا حبيبي تترقص تترقص هات ايدك فوق كتافي ونلفّ الدنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدّنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه انا سيبه نركنه على ايّ رفّ رف رفّ رفّ رف حبيبي تيجي نِنبسط ننبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست عادي عادي عادي لو هيست عادي عادي هيست عادي لو هيست هيست عادي عادي عادي عادي عادي لو هيست عادي عادي لو هيست هيست عادي لو هيست”.

كانت أحدث كليب غمائي لـ نانسي عجرم" بدي حدا حبو"، الذي سجل أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "بدي حدا حبو عنجد زهقت بدي حدا بقلبو حس حالي خلقت بدي حدا بقربو ما حس بالوقت ينسيني الوقت ينسيني الوقت وينك تعا خدني خدني من همومي من خوفي الغريب خدني على دنيي ما فيها حدا إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب إنتَ وينك إنتَ سامعني حدا ما في حدا عنّي يسأل لو غبت أنا بعترف إني عن حالي بعدت قلبي تعب مني ومن قلبي تعبت من قلبي تعبت من قلبي