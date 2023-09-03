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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثروت سويلم : قرعة الدوري المصري غير موجهة فى مباراة القمة

الزمالك ضد الاهلى
الزمالك ضد الاهلى

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية أن قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023/2024، لن تصبح موجهة كما كان يحدث فى وقت سابق.

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وقال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" القرعة الموسم الجديد غير موجهة فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ومن الممكن أن يتواجه الثنائي فى اى وقت من الموسم ..

أكمل في تصريحات الاذاعية:" نرغب الآن مع  الرابطة الأندية على زيادة أعداد الجماهير وان شاء الله سيكون هناك خبر سعيد للجماهير

أكمل :"  نسعى الفترة المقبلة نسعي لعمل جدول منتظم لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، والتعامل مع كل التوقفات والأزمات.

 

أتم تصريحاته  ثروت سويلم:" خلال الفترة المقبلة سيكون فى قرعة الدوري الممتاز عدد من الاخبار السعيدة لمحبي الكرة المصرية.