إنتر ميامي يتعثر أمام ناشفيل بالدوري الأمريكي بتواجد ميسي

تعادل فريق إنتر ميامي المحترف ضمن صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نظيره ناشفيل، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، على ملعب "درايف بينك" ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتعادل ميامي سلبيًا مع نظيره ناشفيل بدون أهداف، ليفشل ميسي للمرة الأولي في وضع بصمته مع الفريق منذ إنتقاله إليه الصيف الجاري.

وأقيمت مباراة إنتر ميامي وناشفيل في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم بتوقيت أمريكا، وفي تمام الساعة الـ 2:30 فجر الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية.

ميسي كاد أن يسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة

يُذكر أن فريق إنتر ميامي قد فاز في مباراته الماضية في بطولة الدوري على ريد بولز بهدفين دون رد، وسجل خلالها ميسي الهدف الثاني لفريقه.

تشكيل إنتر ميامي الذي بدا به أمام ناشفيل

حراسة المرمى: دريك كالندر.

خط الدفاع: يدلين، توماس أفيليس، كمال ميلر، جوردي ألبا.

خط الوسط: أرويو، بوسكيتس، جوميز.

خط الهجوم: تيايلور، مارتينيز، ليونيل ميسي.