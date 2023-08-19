طرق الوقاية من أمراض القلب بعد تحذيرات هيئة الدواء

حذرت هيئة الدواء المصرية من أمراض القلب، حيث تعد أمراض القلب مجموعة متنوعة من الامراض التي تؤثر على وظيفة القلب بحيث تصيب هذه الامراض عضلة القلب أو صماماته أو الغشاء المحيط به، أو الشرايين والاوردة الرئيسية من القلب وإليه.

أسباب أمراض القلب

وتحدث أمراض القلب نتيجة نوبات من الألم الحاد نتيجة انسداد أحد الشرايين التي توصل الدم والأكسجين إلى القلب، وبالتالي يقل معدل الأكسجين الذي يصل إليه، أو قد يتوقف كليًا مسببًا الجلطات القلبية والذبحات الصدرية وغيرها من الأمراض المزمنة التي قد تشكل خطرًا على حياة المريض.

تصلب الاوعية الدموية

كما تنجم أمراض القلب الوعائية عن تضيق أو انسداد أو تصلب في الأوعية الدموية تؤدي إلى عدم تلقـي القلب أو الدماغ أو أعضاء أخرى في الجسم كمية كافية من الدم، حيث يلحق بالقلب أو بالأوعية الدموية من جراء تصلب الشرايين أو تراكم طبقات من الدهون في داخل الشرايين.

الاعراض

ألم في الصدر.

ضيق النفس.

ضعف أو شعور بالبرد في الساقين والذراعين.

عوامل الاصابة بأمراض القلب

التدخين

سوء التغذية

مرض السكري

التوتر المستمر

سوء النظافة الصحية

قلة النشاط الجسدي

الوقاية من أمراض القلب

وللوقاية من أمراض القلب لابد من إجراء تغيير بعض التغييرات في نم الحياة اليومية بإتباع الاتي:

الحد من التوتر والإقلاع عن التدخين

تناول الأغذية الصحية

الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

التحقق من المعدلات الصحية لضغط الدم والحفاظ عليها

التحقق من المستويات الصحية للكوليسترول وسكر الدم والحفاظ عليها