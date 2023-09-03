شيماء سيف تصفع منتقديها بعد مهاجمتها للعري: "لم أقصد فنانين زملائي.. هم أحرار"

أوضحت الفنانة شيماء سيف من خلال تصريحات لها عن حالة الجدل التي أثارتها بعد تعليقاتها الأخيرة علي عري الفتيات، مشيرة "هما حرين زي مانا ليا رأي هما كمان ليهم رأيهم".

شيماء سيف

شيماء سيف تحدث حالة من البلبلة بتصريحاتها عن عري الفتيات

أشارت شيماء سيف في منشور لها أمس تسبب في حدوث حالة من البلبلة بعدما انتقدت ملابس بعض الفتيات، قائلة: "السنة دي العري فاق الوصف..المايوه بقي يتلبس في كل مكان مش على البحر بس".

تصريحات شيماء سيف

شيماء سيف رداً على منتقديها "هما حرين زي مانا ليا رأي هما كمان ليهم رأيهم"

صرحت على حالة الجدل والانتقادات التي تعرضت لها بسبب هذا المنشور معلقة: "هما حرين زي مانا ليا رأي هما كمان ليهم رأيهم أنا لم أر هجوم في التعليقات على ما كتبته بالعكس هناك تأييد لما أقوله ولو حد هاجمني فأنا أحترم ذلك فلا بد أن نحترم رأي بعضنا البعض".

شيماء سيف

تابعت شيماء سيف حديثها قائلة: "بالعكس فيه ناس كتير بعتتلي قالتلي أحنا معاكي في اللي بتقوليه ومع وجهة نظرك واتبسطت جدا بالتعليقات دي".

وبسؤالها عن ما كتبته تقصد به فنانين زملائها ومن الوارد أن يغضبوا منها قالت: "لا خالص أنا لم أقصد حد معين وقولت اللي أنا عاوزاه جوه البوست وأنا قولت كل التوضيح".

نشرت شيماء سيف، أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "خلاص الصيف بيخلص لكن للأسف آثاره مكملة.. طول عمرنا بنطلع على البحر ونشوف أشكال وألوان مايوهات.. لكن السنة دي العري فاق الوصف..المايوه بقي يتلبس في كل مكان مش على البحر بس.. توب المايوه بقي اللبس الرسمي للبنات وفوقه کاش مايوه بیبین أکثر ما بیستر".

شيماء سيف

أضافت شيماء سيف: "هي البنات دي ما لهاش أب أو زوج أو أخ قلبهم ياكلهم عليهم والدم يجري في عروقهم؟.. فين نخوة الرجالة.. فين حياء البنات.. والمصيبة أن كل الأعمار وكل الأحجام مش بتفرق.. الموضوع زاد أوي تحت مظلة أنه بلاش خجل الجسم وكلام فاضي، فين الحياء؟".

أكملت شيماء سيف انتقادها: "الجسم المفروض نحافظ عليه مش نمتع غيرنا بيه.. الغلط غلط ولو كل الناس عملوه.. الغلط القطيع بدون وعي.. فين الحياء والعفة والخجل والخصوصية؟.. بالنسبة للي عنده أولاد صغیرین وبيسألوا هي ليه البنت دى لابسة كده يا ماما؟ كل شيء بقى مباح كدة للناس كلها؟ ربنا يستر علينا جميعا ويهدي البنات والأولاد ويشوفوا الغلط غلط".

شيماء سيف

أنهت شيماء سيف حديثها قائلة: "غلط ولو أصبح عادة الكل.. هفضل أقول ده غلط حتى لو كنت لوحدي اللي بقوله.. العري مظهر من مظاهر التخلف الفكري واللي فاكر إنه تحضر ماشي وراء.. مهما کتر ربنا أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وجنبنا اتباعه".