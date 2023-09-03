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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثروت سويلم : يزف نبأ سار بخصوص الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري
الدوري المصري

أكد  ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة  في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد أن الفترة القادمة سنسمع خبر سار فى ما يخص زيادة أعداد الجماهير الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023/2024.

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صرح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" نسعى الآن فى رابطة الأندية على زيادة أعداد الجماهير وان شاء الله سيكون هناك خبر سعيد للجماهير.

 أشار ثروت سويلم إلى  :" الفترة القادمة نسعى لعمل جدول منتظم لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد ، والتعامل مع كل التوقفات والأزمات.

أتم  ثروت سويلم في تصريحات الاذاعية :" خلال الفترة القادمة  سيكون فى قرعة الدوري الممتاز عدد من الأخبار السعيدة لمحبي الكرة المصرية.