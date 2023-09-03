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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول في شباك أستون فيلا

محمد صلاح
محمد صلاح

سجل محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ، ثالث أهداف فريقه أمام أستون فيلا ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب أنفيلد لحساب منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.
جاء الهدف في الدقيقة 54 ، ليوقع على ثالث الأهداف .
 

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كان فريق ليفربول ، قد تفوق بثنائية من دون رد على نظيره أستون فيلا ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء ، وجاء الهدف الأول لليفرعبر اللاعب دومينيك سوبوسلاي ، في الدقيقة الثالثة ، قبل أن يضاعف ليفربول النتيجة عبر النيران الصديقة بخطأ اللاعب ماتي كاش.

 

وجاء تشكيل ليفربول في اللقاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أندرو روبرتسون، جو جوميز، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد.
الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، سوبوسلاي.
الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

بينما جاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي : “مارتينيز، كونسا، دييجو كارلوس، باو، ديني، كاش، كامارا، دوجلاس لويز، ماكجين، ديابي، واتكينز”.

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