محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول في شباك أستون فيلا
سجل محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ، ثالث أهداف فريقه أمام أستون فيلا ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب أنفيلد لحساب منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.
جاء الهدف في الدقيقة 54 ، ليوقع على ثالث الأهداف .
كان فريق ليفربول ، قد تفوق بثنائية من دون رد على نظيره أستون فيلا ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء ، وجاء الهدف الأول لليفرعبر اللاعب دومينيك سوبوسلاي ، في الدقيقة الثالثة ، قبل أن يضاعف ليفربول النتيجة عبر النيران الصديقة بخطأ اللاعب ماتي كاش.
وجاء تشكيل ليفربول في اللقاء على النحو التالي ..
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أندرو روبرتسون، جو جوميز، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد.
الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، سوبوسلاي.
الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.
بينما جاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي : “مارتينيز، كونسا، دييجو كارلوس، باو، ديني، كاش، كامارا، دوجلاس لويز، ماكجين، ديابي، واتكينز”.
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