مدحت العدل: مصلحة الزمالك أن تكون الإنتخابات بنظام القوائم

تحدث السيناريست مدحت العدل عن الإنتخابات المقبلة لمجلس إدارة نادي الزمالك، والمقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل من العام الجاري 2023.

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العدل: من مصلحة الزمالك إصامة الإنتخابات بنظام القوائم

وقال مدحت العدل:" ان شاء الله الفترة المقبلة، الجميع يبحث فقط عن مصلحة نادي الزمالك، وأن تكون الإنتخابات بصورة مميزة، وأتمني أن تكون الإنتخابات بنظام القوائم، حتي نختار قائمة مناسبة للنادي، بوجود جميع الأطراف المناسبة للتفاهم سويًا.

وأضاف:" نبحث أن يكون هناك توافق على مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك ونبحث فقط عن مصلحة النادي.

مدحت العدل: تواصلنا مع نادي سبورتنج لحل أزمة الزمالك

قال السيناريست مدحت العدل أن الفترة المقبلة تحتاج للوقوف بجوار نادي الزمالك من جميع المحبين، وأكد أنه تم تجميع أمول من أجل حل أزمة القيد في نادي الزمالك، ومن بينها مثلًا أزمة مستحقات المدرب خوان كارلوس أوسوريو والتى بالطبع تم تجميعها من أجل أن الرجل يكمل عمله مع الفارس الأبيض.

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