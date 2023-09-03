المشدد لمتهم حاز الحشيش بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة المتهم" عبد الرحمن.ض.م " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بمدينة نصر أول ، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ومتهم اخر سبق الحكم عليه ، أحرزا بقصد الاتجار والتعاطي لجوهرا مخدر وهو الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ، كما حازا واحرزا سلاح أبيض كتر بدون مسوغ قانوني.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بانه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم ، اشتم رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر منبعثة من سيجارة مشتعلة يتبادلا تدخينها المتهم والآخر "السابق الحكم عليه"وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع المتهم علي ثلاثة قطع لجوهر الحشيش المخدر ، والمحكوم عليه سابقاً عثر معه قطعتين من ذات المخدر وسلاح أبيض كتر ، وبمواجهتهم بالمضبوطات اقرا باحرازهم مخدر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.