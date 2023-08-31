تهمة جديدة تلاحق ترامب.. "جريمة الـ10 سنوات"

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهمة جديدة تتعلق بتضخيم ثروته بشكل سنوي بين عامي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسًا، بنسبة تتراوح بين 17 و39%.

واتّهمت المدعية العامة في نيويورك، الأربعاء ترامب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامَي 2011 و2021.

وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن ترامب وبعض شركائه قدموا أرقاما "مضخمة بشكل صارخ" للمصارف وشركات التأمين "لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل".

وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج "مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة".

وتعود هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترامب وبعض أبنائه ومجموعة "ترامب أورغنايزيشن" بالاحتيال الضريبي والمالي.

كما أن ترامب وأبناءه متّهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها، لخفض الضرائب المترتبة عليهم.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 أكتوبر، مع جلسة استماع أولية في 22 سبتمبر.

وتفيد الوثائق بأن ترامب ضخّم ثروته بشكل سنوي بين عامَي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسا، بنسبة تتراوح بين 17 و39 بالمئة، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار كل عام.

حاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية

وفي وقت سابق، أعلنت القاضية تانيا شاتكن، أن محاكمة دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من مارس 2024.

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026.

وقالت القاضية تشوتكان "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".

وواجه ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري لائحة اتهام تضم أربع تهم بالتخطيط لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن عام 2020.

محاكمة السعي لإلغاء الانتخابات الفيدرالية، واحدة من أربع قضايا جنائية تمت إحالتها ضد ترامب.

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