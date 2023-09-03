العدل: تواصلنا مع نادي سبورتنج لشبونة لحل أزمة قيد الزمالك
قال السيناريست مدحت العدل أن الفترة المقبلة تحتاج للوقوف بجوار نادي الزمالك من جميع المحبين، لأن الظروف الحالية بالطبع صعبة للغاية.
أضاف العدل فى تصريحات إذاعية: عندما تحدثت عن ملفات الزمالك كان بسبب رغبتي فى أن أطمئن الجماهير التى تشعر بالقلق على نادي الزمالك، والكرة أصبحت بيزنس الأن، لذلك الأزمة الحالية بالطبع أساسها ماديات.
وتابع: تم تجميع أمول ومازال من أجل حل أزمة نادي الزمالك، ومن بينها مثلًا أزمة مستحقات أوسوريو والتى بالطبع تم تجميعها من أجل أن الرجل يكمل عمله مع النادي.
وأضاف: أزمة القيد كبيرة بالطبع فى نادي الزمالك وتأثر عليه، وبالطبع أكثر قيمة مستحقات هى لفريق سبورتنج لشبونة، وبالطبع نتحدث ونتواصل معهم من أجل حل هذه الأزمة.