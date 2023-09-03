حبس متهم بالتنقيب عن الآثار بالهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات

تباشر النيابة التحقيق في واقعة القبض على حارس عقار، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم.

التنقيب عن الآثار بالهرم

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيق لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث عن وجود حارس عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم، وتم وضبط المتهم.

كما عصر بحوزته على الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت قد وردت معلومات لمديرية أمن الجيزة، بتنقيب شخص عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم.

وعلى الفور تم انتقل رجال المباحث إلى مسرح الواقعة، وتم ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار.

كما تم العثور على حفرة حديثة بفعل المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وإشهارها بالطريق العام.

بإجراء الفحص والتقنين أمكن ضبط المذكورين وتبين أنهم (عامل ونجليه – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) والأسلحة المستخدمة ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة الأسلحة المُشار إليها وإشهارها بمحيط سكنهم لوجود خلافات مع آخرين حول الجيرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

