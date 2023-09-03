الدقهلية تفتتح عدداً من معارض "أهلا مدارس" بالمراكز والمدن

كلف الدكتور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة، لإفتتاح عدداً من المعارض "اهلا مدارس" المقامة بمراكز ومدن المحافظة.

وافتتح هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، معرض أهلا مدارس بمركز ومدينة منية النصر.

وقام "الجرواني" بافتتاح معرض اهلا مدارس بمركز ومدينة بلقاس.

وتم افتتاح المعارض المقامة بالمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة وذلك بحضور ومشاركة السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك تنفيذ لتكليفات "مختار" رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن في هذ الشأن كل في نطاقه تخفيفا للعبئ عن المواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن المعارض تستهدف توفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة تخفيفا للعبئ عن كاهل المواطنين موضحا انه يتم توفير كافة مستلزمات المدارس بالمعارض علي مستوي المحافظة بخصومات تتراوح من 30 % الي 40 % للأسر الأولي بالرعاية.

وتابع:" اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي وكافة الجهات لتوفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين علي مستوي المحافظة".

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبيء عن كاهل الأسرة المصرية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.