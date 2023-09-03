مدرب ناشئي الأهلي يعلق على المشاركة ببطولة الجمهورية مواليد 2009

أعرب ياسر محمدين، المدير الفني لفريق الناشئين بالنادي الأهلي لمواليد عام 2009، عن كامل ثقته في لاعبي الفريق الأحمر لهذه المرحلة السنية ، مشيرًا إلى أن حالة فنية وبدنية جيدة للغاية قبل بدء الموسم الجديد، وأنهم استعدوا بشكل جيد للمشاركة في بطولة الجمهورية التي تقام للمرة الأولى لهذه المرحلة السنية.



وأوضح محمدين أن فترة الإعداد التي خاضها الفريق أخيرًا شهدت ظهور لاعبي الفريق بشكل مميز للغاية، وقال إن الفريق لعب 4 مباريات ودية قدم خلالها مستويات جيدة وحقق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أنه يبحث دائمًا عن الأداء الجيد وتطبيق طريقة اللعب بشكل جيد خلال المباريات الودية.

وأكمل المدير الفني لفريق 2009 بالأهلي تصريحاته ، مؤكدًا أن لاعبي الفريق خضعوا أيضًا لإعداد نفسي مع طبيب التأهيل النفسي بالقطاع، لكي يكونوا في أفضل حالة معنوية قبل بدء المنافسات.

وأبدى ياسر محمدين أمنيته في أن يقدم اللاعبون مردودًا جيدًا خلال مباريات بطولة الجمهورية، مؤكدًا أنه لديه ثقة كبيرة في قدراتهم، وأشار إلى أن الفريق يلقى دعمًا كبيرًا من وليد سليمان مدير القطاع المعين جديد بالأهلي، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، وأنهم يحرصون على متابعة كافة التدريبات واللقاءات الودية باهتمام كبير.

مران الأهلي بالنمسا ..

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد إلى التدريبات الجماعية مجددًا على فترتين صباحًا ومساءً، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس السبت، على هامش معسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.

وخاض الفريق مرانه الصباحي في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت النمسا «الحادية عشرة بتوقيت القاهرة»، بينما يقام التدريب المسائي في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت النمسا «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة».



وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قد حرص على منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، وقام خلالها لاعبو الفريق بجولة حرة في مدينة فيينا.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.



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