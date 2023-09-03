شباب الأهلي يفتتح مشواره في دوري الجمهورية بملاقاة البلدية

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد عام 2003 مساء اليوم الأحد نظيره بلدية المحلة، في الرابعة عصرًا، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وذلك ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد لبطولة الجمهورية التي يحمل لقبها عن الموسم الماضي.

يدخل فريق الشباب «أهلي 2003» مواجه اليوم أمام بلدية المحلة في افتتاح الموسم الجديد وهو يسعى لحصد نقاط المباراة كاملة، وتحقيق انطلاقة جيدة، لكي يبدأ المنافسة على صدارة ترتيب الدوري في وقت مبكر، مع رغبته القوية في الحفاظ على لقب البطولة الذي حققه في الموسم الماضي.

ونجح «أهلي 2003» في الفوز بلقب بطولة الجمهورية خلال الموسم الماضي في الجولة قبل الأخيرة، بعدما فاز على الزمالك في ملعبه بميت عقبة بهدف دون مقابل.

الجهاز الفني لشباب الأهلي..

ويكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلًّا من محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك البدني.

مران الأهلي في النمسا ..

على صعيد الفريق الأول لكرة القدم ، يخوض الأحمر تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر معسكره المغلق بدولة النمسا ، استعدادا لانطلاق فعاليات الموسم المحلي والقاري الجديد والذي يستهله الأهلي بملاقاة سيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي ، وملاقاة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي.