محافظ المنوفية يستقبل المستشار العسكري الجديد

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المستشار العسكري الجديد، وذلك عقب توليه مهام عمله كمستشاراً عسكرياً لمحافظة المنوفية ، خلفاً للعميد هشام عبد الصمد المستشار العسكري السابق لترقيته مساعداً لقائد قوات الدفاع الشعبي .

وهنأ محافظ المنوفية المستشار العسكري الجديد على ثقة قيادة الدفاع الشعبي ، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله بالمحافظة من أجل خدمة وطننا الغالي ، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفقاً للإستراتيجية القومية ضمن رؤية مصر 2030 .

وثمن المحافظ الدور الرائد والجهود التي تبذله قوات الدفاع الشعبي والعسكري لإعداد ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من خطورتها من خلال التدريبات العملية المشتركة ، مؤكداً على إستمرار التنسيق والتعاون الدائم لتعظيم الاستفادة في دعم أجهزة المحافظة التنفيذية وتحقيق الجاهزية الدائمة بمختلف القطاعات التنموية المتنوعة .