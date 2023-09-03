الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنوفية يستقبل المستشار العسكري الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المستشار العسكري الجديد، وذلك عقب توليه مهام عمله كمستشاراً عسكرياً لمحافظة المنوفية ، خلفاً للعميد هشام عبد الصمد المستشار العسكري السابق لترقيته مساعداً لقائد قوات الدفاع الشعبي  .

وهنأ محافظ المنوفية المستشار العسكري الجديد على ثقة قيادة الدفاع الشعبي ، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله بالمحافظة من أجل خدمة وطننا الغالي ، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفقاً للإستراتيجية القومية ضمن رؤية مصر 2030 .

وثمن المحافظ الدور الرائد والجهود التي تبذله قوات الدفاع الشعبي والعسكري لإعداد ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من خطورتها من خلال التدريبات العملية المشتركة ، مؤكداً على إستمرار التنسيق والتعاون الدائم لتعظيم الاستفادة في دعم أجهزة المحافظة التنفيذية وتحقيق الجاهزية الدائمة بمختلف القطاعات التنموية المتنوعة .

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