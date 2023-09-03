علام يصدر قرارًا بتصعيد سعيد حسن ومحمد القطيطي لعضوية مجلس النقابة العامة

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتصعيد كل من سعيد حسن لعضوية مجلس النقابة العامة، بدلًا من خالد أبو كراع، ومحمد القطيطي، لعضوية مجلس النقابة العامة، بدلًا من علي الصغير، وجاء نص القرار كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى الطلب المقدم من سعيد محمد حسن، والطلب المقدم من محمد حمدى عبدالستار، وبعد موافقة أكثر من ثلثى أعضاء مجلس النقابة العامة فلقد تقرر الآتي:

أولاً:ـ يتم تصعيد سعيد محمد حسن المحامى وشهرته سعيد حسن، بدلاً من خالد أحمد مختار أبوكراع ، وشهرته خالد أبو كراع ـ وذلك لخلو مقعده بصدور قرار بالإسقاط والمحو .

ثانيًا:ـ يتم تصعيد محمد حمدى عبدالستار ـ وشهرته محمد القطيطي، بدلاً من على محمد الصغير المحامى ـ عضو مجلس النقابة العامة لإحالته إلى المعاش .