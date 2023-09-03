الطرق الجديدة والكباري تقضي على خسارة مصر 8 مليارات دولار بسبب زحام الشوارع

عانت مصر سنوات طويلة من الازدحام والتكدس المروري في القاهرة والمحافظات، وخاصة في المحاور والطرق الرئيسية، مما تسبب في خسائر عدة لمصر في الوقود بسبب التكدس المروري وهو ما أعلن عنه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.



وقال وزير النقل، اننا خسرنا 8 مليارات دولار في الوقود بسبب الزحام في الشوارع، مشيرًا إلى أنه تم إضافة 7 آلاف كم بمسافة 30.5 ألف كم لشبكة الطرق الجديدة، وتم تطوير 10 آلاف كم من الطرق القديمة في شتى المحافظات، مشيرًا إلى أنه يتم عمل كباري طولية على طريق مصر – الإسكندرية الزراعي؛ لعدم عمل طرق دائرية في المدن والأراضي الزراعية.



وأعلن وزير النقل، عن أن هناك تخطيط لغلق كل المزلقانات الموجودة على سكك القطارات؛ بهدف تخفيف حدة الحوادث، واستبدالها لإنشاء كباري.

ومن جانبه اكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن الطرق والكباري الجديدة وفرت وقود لمصر بـ 8 مليارات دولار، بعد ان كانت مصر تخسرهم في الوقود بسبب الزحام الشديد في الشوارع.



وأشار أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، في تصريحه لـ "الوفد"، إلى نجاح الطرق والكباري الجديدة في القضاء على الزحام والتكدس المروري التي كانت تعانيه مصر في جميع المحافظات، وخاصة في الطرق الرئيسية والمحاور.



وقال مهدس أن الطرق والكباري والمحاور التي تم إنشائها كانت مصر في أمس الحاجة إليها بسبب الزحام الشديد، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية كان دافع للحكومة لإنشاء طرق جديدة حتى لا تتحول القاهرة لجراج كبير.



وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء الطرق والكبارى الجديدة في مصر له أهمية كبيرة في مكافحة الزحام وتحسين حركة المرور.

وأضاف أنه أدى إلى توفير الوقود والقضاء على الزحام وبالتالى واختصار وقت السفر بوجود مزيد من الطرق والكبارى، عن طريق تقليل الازدحام والاختناقات المروري.



وأضاف الخبير الاقتصادي، ان الطرق الجديدة والكباري توفر ملايين الجنيهات للدولة عن طريق توفير الوقود الذي كان يستهلك بسبب الزحام، مشيرًا إلى أن انشاء الطرق الجديدة والكباري يمنع التداخلات والتقاطعات الخطرة، مما يقلل من حوادث السير ويعزز السلامة العامة.

واكد ان ذلك يعزز عملية التنمية الاقتصادية من خلال إنشاء البنية التحتية الجيدة، حيث تدعم التنمية الاقتصادية عن طريق تيسير حركة البضائع والسلع، مما يزيد من الفعالية ويقلل من تكاليف النقل ويعزز النمو الاقتصادي، كذلك تحسين الجودة البيئية بتقليل الزحام المروري واستخدام الوقود بشكل أكثر فعالية.



وقال إن تقليل استخدام الوقود يقلل من انبعاثات الغازات الضارة وتلوث الهواء، مما يحسن جودة البيئة ويعمل على الحفاظ على صحة السكان.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إنشاء البنية التحتية للطرق والكباري في مصر يعتبر استثمارا مهما للمستقبل ويقلل الخسائر الفادحة وتوفير مليارات الجنيهات واستخدامها فى عملية التنمية الاقتصادية مما يسهم تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والمستدامة.