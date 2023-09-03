تأييد المشدد لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "أحمد. ص" بالإتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 4 سنوات.

النقض ترفض طعن متهم بالإتجار في المخدرات

وكانت محكمة جنايات طنطا، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات في التهم المنسوبة إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بحسب ما جاء في أوراق القضة أنه أحرز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر وسلاح ناري.

وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم " أمير. ط" بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ألف جنيه عن التهمة الثانية والثالثة للارتباط وبمصادرة المادة المخدرة و السلاح النارى المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية.



وفي السابق رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم " محمد. ع"، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة عشر سنوات لاتهامه بسرقة مركبة بخارية و مبلغ مالي من مواطن عن طريق الإكراه بمحافظة قنا.

وكانت محكمة جنايات قنا عاقبت المتهم بسرقة مركبة بخارية و مبلغ مالي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمواطن أنه سرق المنقولات المركبة البخارية الرقيمة و المبلغ النقدي المالي والمملوكين للمجني وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلا بالاشتراك مع شخص آخر.

