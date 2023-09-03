راموس في مرمى الاتحاد.. بين الدروي التركي والسعودي "سيرجيو" عالقَا

سيرجيو راموس في السعودية.. تزايدت عمليات البحث لمحبي كرة القدم على مستوى العالم والدوري السعودي خاصة، حول مدى صحة أنباء انتقال النجم الاسباني سيرجيو راموس، وتعاقده مع نادى اتحاد جدة السعودي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية مشواره مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

لم يحسم انتقال سيرحيو راموس حتى الآن، إلى نادي محدد، حيث إنه هناك تقارير تشير إلى انتقال اللاعب إلى سراي التركي خلال موسم الصيف الحالي.

ما هي وجهة سيرجيو راموس المقبلة ؟

أوضحت تقارير صحفية إيطالية، على لسان الصحفي رودي جاليتي، الذي أكد أن مدافع إسبانيا المخضرم سيرجيو راموس، يفضل السير تجاه النادي التركي جالطة سراي.

وزيادة على التأكيد أشار "جاليتي" إلى أن المحادثات بين سيرجيو راموس وجالطة سراي تسير بشكل جيد.

راموس وصلاح.. تداولت الأنباء خلال الفترة الماضية، عن انتقال اللاعبين للدوري السعودي وتحديدًا نادي اتحاد جدة، بينما تهتم الجماهير للانتقالات الصيفية للاعبي العالم، لكن انتقال راموس وصلاح يُعد الأكثر بحثًا واهتماما من جماهير كرة القدم .

سيرجيو راموس وكريم بنزيما

في ظل تلك الأجواء، يعمل كريم بنزيما من جانبه على مخاطبة سيرجيو راموس والتحدث معه من أجل إقناعه للانتقال إلى نادي الاتحاد، بحسب ما قاله مايكل رينكون، الصحفي المختص بأخبار الانتقالات.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أكد أن " النجم الفرنسي كريم بنزيما اتصل بالمدافع الإسباني سيرجيو راموس لإقناعه باللعب للنادي السعودي.

المدافع الإسباني سيرجيو راموس

قبل نحو 20 يوما كان أوضح رودي جاليتي، موافقة النجم الإسباني سيرجيو راموس، على الانضمام إلى نادي الاتحاد.

وذكر أن انضمام المدافع الإسباني سيكون بداية من الموسم المقبل، وذكر حينها أيضا أن الأمر أصبح في يد نادي الاتحاد سواء بضمه أم صرف النظر عنه، بحسب منشور على صفحته في موقع "إكس".

يسعى إدارة نادي الاتحاد لحسم الصفقة الدفاعية قبل 5 أيام فقط من غلق سوق الانتقالات الصيفي في المملكة العربية السعودية.

ويعد راموس لاعبا حرا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.

وكان راموس قد شارك مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم ستة أهداف.

النادي السعودي الذي سيشارك في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري، يبحث عن التعاقد مع مدافع مخضرم لتعويض غياب مدافعه المصري أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.