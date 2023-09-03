استغاثة للمحافظ.. اضطهاد موظف داخل الإدارة التعليمية بالقليوبية

شكا عبدالحميد سعيد عبدالغنى – محاسب اول درجة مالية اولى – رئيس قسم ميزانية الانشطة بإدارة بنها التعليمية – من الضرر الواقع عليه نتيجة لتقدمه لشغل وظيفة عن طريق التكليف " مديرًا للإدارة المالية و الشئون الإدارية بإدارة بنها التعليمية " وذلك عقب الإعلان عن خلو الوظيفة إبان إحالة القائم على إدارتها للمعاش بعد بلوغه السن القانونية.

فى البداية أكد عبدالحميد عبدالغني أنه عقب الإعلان عن التقدم للوظيفة الشاغرة ، و استيفائي الأوراق القانونية و تحويل الطلب المقدم و المرفق به كافة الأوراق القانونية التى تؤكد أحقيتي فى شغل المنصب ، و التقدم به إلى ديوان عام المحافظة و تم الحصول على تأشيرة فى بداية العام الحالى شهر يناير الماضى تم تحويل الأوراق و الطلب المقدم إلى الإدارة التعليمية ببنها.

وأضاف عبدالحميد فوجئت عقب تحويل الطلب إلى إدارة بنها التعليمية للبت و النظر فيه بتقدم لشغل الوظيفة عدد " 3 " من الزملاء لا ينطبق على أحدهم أية شيء من الشروط الموضحة للإعلان ، ما يٌعد امر مخالف إداريًا للوائح و القوانين التى نسير عليها منذ أمد بعيد حيث أن الدرجات الوظيفية للمتقدمين جائت كالتالى : قسم الشطب بالحسابات ، و اخر رئيس قسم الميزانية بالادارة و الثالث مدير ادارة الشئون الادارية و المالية بكفر شكر و ليس له الحق للتقدم لشغل الوظيفة كونه شغلها بادارة أخرى .

مشيرًا إلى أنه عقب التقديم للوظيفة تم تحويل الملفات الخاصة إلى التنظيم و الإدارة لإبداء الرأي ثم تحويل الملفات مرة أخرى لوكيل الوزارة للتنفيذ حسب اللوائح و القوانين وشغل المكان للأهمية .

إلا أنه فوجئت بقيام ادارة بنها التعليمية بعمل اعلان تقديم اخر لموظفين جدد من التوجيه المالى والادارى من الاقسام الاخرى و هذا مخالف للقانون ولنص المادة " 34 " من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 كما قامت ايضًا بتشكيل لجنة خماسية للفصل فى هذا الموضوع مع العلم بأن مدير إدارة الشئون القانونية عندما طلب منه الإبداء بالرأي أكد أحقيتي فى شغل هذه الوظيفة بالإدارة التعليمية ببنها.

وطالب عبدالحميد سعيد سرعة تدخل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و فتح تحقيق موسع فى الأمر ومراجعة الأوراق و الخطوات التى إتخذتها الإدارة فى تعيين الأشخاص لشغل وظيفة مديرًا للإدارة المالية و الشئون الإدارية بإدارة بنها التعليمية