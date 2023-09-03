الجزيري يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشاركة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الدولي التونسي حصة تأهيلية وبدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل كامل خلال المران الصباحي اليوم الأحد.

كما خضع نسور قرطاج لقياسات طبية وبدنية في وقت سابق تحت إشراف الجهاز الطبي، عقب وصوله إلى القاهرة يوم الجمعة الماضي قادمًا من تونس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، ولم يشارك في تدريب الأمس.

ويستمر الزمالك في خوض تدريباته خلال المرحلة الحالية من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المنتظر أن ينتظم الفارس الأبيض في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حدد يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .