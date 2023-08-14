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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الكويت ترفع أسعار خام التصدير لآسيا في سبتمبر

أسعار خام الكويت
أسعار خام الكويت

كشفت وثيقة أسعار أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لآسيا في سبتمبر 60 سنتا عن الشهر السابق ليصل إلى مستوى سعر 2.85 للدولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

 

وخفضت الكويت سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز لشهر سبتمبر ليصل إلى مستوى 2.15 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان ودبي، أي بأقل عشرة سنتات عن الشهر السابق.

 

بورصة الكويت توقف تنفيذ عملية تسييل أسهم "بوبيان"

 

بورصة الكويت

 

أفصحت بورصة الكويت رسمياً عن وقف تسييل أسهم بنك "بوبيان" وأسبابه، مشيرة إلى أنه تم وقف عملية التنفيذ على بيع الأوراق المالية الخاصة بأسهم البنك التي كان محدداً لها التاسع من أغسطس الجاري على كمية أسهم 71.264 مليون سهم.

 

وأوضحت هيئة سوق المال فى الكويت، أن وقف التنفيذ جاء بناء على قرار قاضي الإفلاس الصادر بتاريخ الثامن أغسطس الجاري، وقضى بوقف إجراءات بيع الأسهم المملوكة لشركة "التراث العريق للتجارية العامة والمقاولات"، مقدمة الطلب ضد البنك التجاري في ملف التنفيذ.

 

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصادر قولها إن العملية يكتنفها غموض، حيث لم يتم تقديم الإفصاح في يوم الثامن من أغسطس الجاري موعد صدور قرار قاضي التنفيذ، كما تم التقاعس والتأخير حتى تدخّلت هيئة أسواق المال، علماً بأن ملف الشفافية والإفصاح يعدّ من أهم سمات ومرتكزات البورصات في كل أنحاء العالم.

 

وثارت في الأيام الأخيرة تساؤلات حول عدم صدور أي إفصاح بشأن وقف تسييل أسهم "بوبيان"، وسط تفاعل من هيئة أسواق المال والمتابعين لشأن السوق.

 

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صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي عن دعم مصر الثابت والتاريخي لفلسطين

 

أسعار النفط تتراجع بفعل ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن الطلب في الصين

 

أسعار النفط

 

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعد تحقيق مكاسب على مدى سبعة أسابيع متتالية مدعومة بشح الإمدادات الناجم عن تخفيضات مجموعة أوبك+ للإنتاج، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين تأثير ارتفاع الدولار.

 

تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 67 سنتا أو بنسبة انخفاض بلغت نسبتها نحو 0.77% ليصل إلى مستوى سعر 86.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش.

 

 بينما سجلت أسعار النفط  للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفاضاً بلغ نحو 70 سنتا أو بنسبة تراجع تعادل نسبتها نحو 0.70% ليصل إلى مستوى سعر 82.49 دولار للبرميل.

 

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