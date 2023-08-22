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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكويت: نحرص على اتباع كافة الأطر الدستورية لتعزيز مستوى الحريات

الكويت
الكويت

أكدت وزارة الإعلام الكويتية حرصها على اتباع كافة الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام بما يضمن تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي.

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ولفتت الإعلام الكويتية  في بيان اليوم الثلاثاء حول ما أثير عن مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام والذي أعدته الوزارة مؤخرا  إلى أنها قامت بعرض مسودة القانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ كافة الملاحظات والمقترحات لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية حول مشروع القانون تمهيدا لإحالته بداية شهر أكتوبر المقبل لمجلس الأمة الكويتي ورفعه للجنة التعليمية في مجلس الأمة كما هو متفق عليه مع أعضاء اللجنة في اجتماع سابق.

وشددت الإعلام الكويتية على حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة بما يخدم الإعلام الكويتي ويعزز من الحريات المسؤولة.

الخارجية الكويتية

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين يحظى بأهمية عالية من قبل القيادة السياسية في الكويت ويعتلي أولويات الدبلوماسية الكويتية وأعمال وزارة الخارجية.

وأشار الشيخ سالم الصباح - خلال لقائه اليوم /الثلاثاء/ مع رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي ووفقا لبيان الخارجية الكويتية - إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى العاصمة العراقية بغداد في 30 يوليو الماضي حيث كان موضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين على رأس المباحثات الثنائية التي تمت مع القيادة السياسية وكافة المسؤولين العراقيين والتي شهدت التزاما واضحا من قبل الجانب العراقي لإنهاء هذا الملف الإنساني المهم.

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