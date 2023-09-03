هنا الزاهد تشييد بمجهود زوجها أحمد فهمي في سفاح الجيزة "فخورة بنجاحك"

عبرت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بنجاح زوجها الفنان أحمد فهمى من خلال رسالة لها بعد نجاح مسلسله "سفاح الجيزة" الذي يعرض حاليا على منصة "شاهد".

تصريحات هنا الزاهد

هنا الزاهد تهنئ أحمد فهمى بعد نجاح سفاح الجيزة "فخورة بنجاحك"

نشرت هنا الزاهد البوستر الدعائي لمسلسل سفاح الجيزة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: "فخورة بنجاحك في المسلسل اللي تعبت فيه قدام عيني، وترجع تعبان جدا نفسيًا من المشاهد الصعبة دي، مبروك ليك ولكل كاست العمل".

مسلسل سفاح الجيزة

وعرضت أمس الجمعة، الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل "سفاح الجيزة".

وشهدت الحلقة 4 من مسلسل سفاح الجيزة الكثير من الأحداث المثيرة، فأنهى سفاح الجيزة حياة رحاب بعدما حاولت ابتزازه بطلب 500 ألف جنيه، ثم اقتربت الشرطة من اكتشاف جرائمه بإيجاد جثة هالة في الصحراء والبحث عن زينة، ليقوم في نهاية الحلقة بقتل فايدة بعدما طالبت باسترداد أموالها.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

في سياق متصل، انتهت هنا الزاهد من تصوير جزء كبير من مشاهدها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع هشام ماجد.

أبطال فيلم "فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة"

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث مفاجأة تغير حياتهما.

ويعرض لهنا الزاهد حالياً فيلم "مستر إكس" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، صبرى فواز، رانيا منصور، بيج رامى وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.