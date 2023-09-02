شيماء سيف تهاجم الفتيات بجرأة: ملكوش راجل؟.. ومتابعة تستفزها بوزنها

أثارت الفنانة شيماء سيف موجة جدل واسعة خلال الساعات الأخيرة بتصريحات جريئة انتقدت فيها (عُري) بعض الفتيات والسيدات في المصايف وعلى الشواطىء هذا العام - بحسب تعبيرها- ، وذلك خلال منشور شاركته مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شيماء سيف تهاجم ملابس الفتيات على البحر: العري بقى في كل مكان فين نخوة الرجالة

أعربت شيماء سيف عن استيائها الشديد من ارتداء بعض الفتيات للمايوه في كل مكان ليس فقط على البحر، لافتة أنها تعتبره جزء من الملابس الداخلية، حيث قالت: "خلاص الصيف بيخلص لكن للأسف آثاره مكملة.. طول عمرنا بنطلع على البحر ونشوف أشكال وألوان مايوهات.. لكن السنة دي العري فاق الوصف.. المايوه بقي يتلبس في كل مكان مش على البحر بس.. توب المايوه (اللي في نظري جزء من الملابس الداخلية وده أكثر وصف مؤدب اقدر اقوله) بقي اللبس الرسمي للبنات وفوقه کاش مايوه بیبین أکثر ما بیستر".

شيماء سيف

وأضافت شيماء سيف: "هي البنات دي مالهاش أب أو زوج أو أخ قلبهم يأكلهم عليهم والدم يجري في عروقهم؟؟.. فين نخوة الرجالة.. فين حياء البنات.. والمصيبة أن كل الأعمار وكل الأحجام مش بتفرق.. الموضوع زاد أوي تحت مظلة أنه بلاش خجل الجسم وكلام فاضي، فين الحياء؟".

وأردفت شيماء سيف: "الجسم ده المفروض نحافظ عليه مش نمتع غيرنا بيه، الغلط غلط ولو كل الناس عملوه، الغلط غلط ولو أصبح عادة الكل، حفضل اقول ده غلط حتى لو كنت لوحدي اللي بقوله،، العري مظهر من مظاهر التخلف الفكري، واللي فاكر انه تحضر ماشي وراء القطيع بدون وعي".

شيماء سيف

واستكملت شيماء سيف: "فين الحياء والعفة والخجل والخصوصية؟.. بالنسبة للي عنده أولاد صغیرین وبيسألوا هي ليه البنت دى لابسة كده يا ماما؟ كل شيء بقي مباح كدة للناس كلها؟ ربنا يستر علينا جميعا ويهدي البنات والأولاد ويشوفوا الغلط غلط مهما كتر".

واختتمت شيماء رسالتها للجمهور داعية لهم بالهداية والثبات على الدين والقيم والأخلاق، حيث قالت: "ربنا أرنا الحق حق، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وجنبنا اتباعه".

شيماء سيف عبر انستجرام

متابعة تستفز شيماء سيف بعد انتقادها ملابس الفتيات على البحر: إذا نحفتي بتسوين أكثر منهن

سرعان ما انهالت التعليقات على منشور شيماء سيف من متابعيها ما بين مؤيد ومُعارض لوجهة نظرها، ولكن كانت أبرز التعليقات حينما أكدت لها متابعة بأنها إذا فقدت وزنها ستقلدهم وترتدي مثلهن، حيث قالت: "اتفق معاك نوعًا ما، لكن نشوف إذا نحفتي بتسوين أكثر منهم وتذكري كلامك"، لترد عليها شيماء: "وأنا هخس عشانك مخصوص وعشان اعرفك ان كلامك غلط".

شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي

آخر أعمال شيماء سيف

وكانت آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" الذي خاضت به موسم دراما رمضان الماضي لعام 2023، وشاركها البطولة كلا من النجوم يسرا، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وأحمد عبد الوهاب، وآدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، وسما إبراهيم، وأوتاكا، وهو من تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.