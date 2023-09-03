الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة: مصر قادرة على احتضان أهم الفعاليات العالمية

افتتاح معرض الحديد
افتتاح معرض الحديد والصلب

شارك ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في افتتاح معرض الحديد والصلب الذي يُقام حاليًا  في الفترة من ٢ إلى ٤ سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة والذي افتتحه المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية نيابة عن وزير التجارة والصناعة.

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وأكّد أيمن العشري على أهمية هذا المعرض  وما يعكسه من إيجابيات ، سواء على هذا القطاع نفسه أو على المنظومة الصناعية والتجارية بأكملها ، ويؤكد قدرة وريادة مصر في تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة.
ولفت ( العشري) إلى أن المعرض متخصص في الحديد والصلب والإنشاءات والصناعات المعدنية والصاج والمسبوكات وماكينات القطع واللحام وخطوط الدرفلة واللحام والأفران والحراريات ، ويعتبر المعرض الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
وأردف ( العشري) أن إقامة مثل هذا المعرض وبهذا الشكل المنظم يشير إلى الخطوات التنموية الثابتة التي تسير بها مصر نحو تأكيد ريادتها في كافة المجالات ، وأن مصر لديها من المقومات والبنية التحتية التي تؤهلها لاحتضان أهم الفعاليات العالمية وفي مختلف المجالات.
وشارك رئيس غرفة القاهرة في الجولة التفقدية لأجنحة  المعرض للتعرف على آراء ومطالب العارضين .

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