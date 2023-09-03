الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في البنوك المصرية

العملات العربية والدينار
العملات العربية والدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي.. تراجعت القيمة الشرائية للدينار الكويتي أمام الجنية المصري، خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية الخاصةوالحكومية، وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 99.09 جنيه للشراء بانخفاض 13 قرشا، و100.15 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش.

 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية لاسيما سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري، وجاءت اسعاره اليوم على النحوالاتي:

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سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد امام الجنية المصري

العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 99.09 جنيه للشراء بانخفاض 13 قرشا، و100.15 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش.

 

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.84 جنيه للبيع، بارتفاع قرش.

 

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه للشراء، و43.57 جنيه للبيع.

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