الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبى المجانى على 13 ألف مواطن بالمنيا

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 13 ألف و623  مواطن ، بقرى مراكز المحافظة ، على مدار شهر أغسطس الماضى.

 

مؤكدا محافظ المنيا ، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، بهدف الوصول للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، وأشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 8 قوافل طبية بقرى المحافظة ، خلال شهر أغسطس الماضي.

 

والتي شملت قري، ( تندة - بني روح ) بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، وقرى (  البهنسا -  سيوة ) بمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، وقرى (  مرزوق - هوارة ) بمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، وقرية الجهاد بمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، و قرية تانوف بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا.

 

 ومشيراً وكيل الوزارة ، إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 13 ألف و 623 حالة في تخصصات مختلفة ، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية ، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج بالمستشفيات.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أنه تم إجراء 950 تحليلا مختلفا ، و 28 حالة موجات صوتية ، و 42 حالة أشعة سينية ، و644 حالة كشف مبكر للضغط والسكر ، وتحويل للمستشفى 231 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 962 مترددا.