توقيع الكشف الطبى المجانى على 13 ألف مواطن بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 13 ألف و623 مواطن ، بقرى مراكز المحافظة ، على مدار شهر أغسطس الماضى.

مؤكدا محافظ المنيا ، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، بهدف الوصول للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، وأشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 8 قوافل طبية بقرى المحافظة ، خلال شهر أغسطس الماضي.

والتي شملت قري، ( تندة - بني روح ) بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، وقرى ( البهنسا - سيوة ) بمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، وقرى ( مرزوق - هوارة ) بمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، وقرية الجهاد بمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، و قرية تانوف بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا.

ومشيراً وكيل الوزارة ، إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 13 ألف و 623 حالة في تخصصات مختلفة ، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية ، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج بالمستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أنه تم إجراء 950 تحليلا مختلفا ، و 28 حالة موجات صوتية ، و 42 حالة أشعة سينية ، و644 حالة كشف مبكر للضغط والسكر ، وتحويل للمستشفى 231 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 962 مترددا.