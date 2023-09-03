محافظة أسيوط تشارك في البرنامج التدريبي الخاص بمعايير التقييم للمشروعات الخضراء الذكية

تشارك محافظة أسيوط في البرنامج التدريبي للجان التنفيذية بالمحافظات، حول معايير تقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء. نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنية وممثلة فيها المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء. شارك في البرنامج التدريبي الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ والرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن تمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 بحضوره عبر الفيديو كونفرنس. حضر البرنامج أيضًا السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة، وخالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هاشم محمد هاني، العميد المساعد لكلية الفنون الإبداعية بجامعة هيدفوردشاير.

وتهدف الجان التنفيذية في هذا البرنامج إلى تطوير معايير تقييم المشاريع الخضراء الذكية وضمان تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات. وقد تمت دعوة ممثلي كافة المحافظات للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي.

وقد صرح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بأن المحافظة شاركت في البرنامج بوفد يضم أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة في المحافظة. وشمل الوفد محمد بشير، مقرر اللجنة التنفيذية، وهاجر محمد كمال، وعبد الباقي سيد، والمهندس محمد جابر. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتقييم المشاريع واختيار 18 مشروعًا على مستوى المحافظة وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة من قبل وزارة التخطيط. وتتنوع هذه المشاريع بين المشاريع الكبيرة والمشاريع المتوسطة والمشاريع المحلية الصغيرة، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشاريع المقدمة من الشركات الناشئة، والمشاريع التنموية المتعلقة بالمرأة والتغير المناخي والاستدامة، والمبادرات والمشاركة المجتمعية غير الهادفة للربح.

تعد مشاركة محافظة أسيوط في هذا البرنامج التدريبي فرصة مهمة لتطوير المشاريع الذكية الخضراء في المحافظة وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع. تأمل المحافظة في أن يؤثر هذا التدريب بشكل إيجابي على تنفيذ المشاريع وتعزيز الاستدامة البيئية في المحافظة.