الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيلة التعليم بالقليوبية تضرب القانون عرض الحائط

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قامت  وكيلة وزارة التعليم بالقليوبية بعد خلو   وظيفة مدير شئون اداري وماليه بادارة بنها التعليمية  بالمعاش ف ينا ير 2023بحاله القائم علية بالمعاش قام احد موظفي الادارة بتقديم طلب لشغل هذه الوظيفة حيث انه اقدم  واقرب اليه لمحافظ القليوبية قامت السيدة وكيلة الوزارة بفتح باب التقدم للوظيفة وتقدم  ثلاثة من من الادارة  وفاجئة ظهر الرايع مدير الشئون المالية بادارة كفر شكر  يتقدم من قبل وكيلة الوزارة للعلم انه ليس من حقة الترشح لنفس الوظيفة  وهويشغلة  في ادرة اخر في حالة التنزل عنه وينقل الي ادارة بنها موظف القانون لا يسمح له ترشح لاي قيادية الابعد فترة خمس ستوات وتقدم عبدالحميد سعيد بتظلم الي محافظ القليوبية وحول التظلم الي التنظيم والادارة بالقليوبية الذي اعطي الاحقية له في تعين وشغل هذا المنصب  لم تنفذ وقامت باخضر مدير الشئون الماليه بكفر شكر وعمل طلب نقل وتنزل الي ادارة بنها ووقفت تنفيذ قرار المحافظ والتنظيم والادارة ولا احد يتكلم قام الموظف عبدالحميد سعيد بعمل شكوي الي محافظ القليوبية واثبت حقة انه لم تتحرك وتسير في الطريق  الخطاء ولا احد يتحرك وتضرب القانون بعرض