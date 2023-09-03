وكيلة التعليم بالقليوبية تضرب القانون عرض الحائط

قامت وكيلة وزارة التعليم بالقليوبية بعد خلو وظيفة مدير شئون اداري وماليه بادارة بنها التعليمية بالمعاش ف ينا ير 2023بحاله القائم علية بالمعاش قام احد موظفي الادارة بتقديم طلب لشغل هذه الوظيفة حيث انه اقدم واقرب اليه لمحافظ القليوبية قامت السيدة وكيلة الوزارة بفتح باب التقدم للوظيفة وتقدم ثلاثة من من الادارة وفاجئة ظهر الرايع مدير الشئون المالية بادارة كفر شكر يتقدم من قبل وكيلة الوزارة للعلم انه ليس من حقة الترشح لنفس الوظيفة وهويشغلة في ادرة اخر في حالة التنزل عنه وينقل الي ادارة بنها موظف القانون لا يسمح له ترشح لاي قيادية الابعد فترة خمس ستوات وتقدم عبدالحميد سعيد بتظلم الي محافظ القليوبية وحول التظلم الي التنظيم والادارة بالقليوبية الذي اعطي الاحقية له في تعين وشغل هذا المنصب لم تنفذ وقامت باخضر مدير الشئون الماليه بكفر شكر وعمل طلب نقل وتنزل الي ادارة بنها ووقفت تنفيذ قرار المحافظ والتنظيم والادارة ولا احد يتكلم قام الموظف عبدالحميد سعيد بعمل شكوي الي محافظ القليوبية واثبت حقة انه لم تتحرك وتسير في الطريق الخطاء ولا احد يتحرك وتضرب القانون بعرض