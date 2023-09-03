معاش تكافل وكرامة أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الأسر الفقيرة والمحتاجه حيث يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة، بإجمالي عدد مستفيدين يزيد عن 20 مليون.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر2023

ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة ابتداءً من يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2023، ويتاح للمواطنين عدة وسائل للحصول على المعاش، بما في ذلك منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي. ATMوفروع البريد المصري، بالإضافة إلى الخدمة المقدمة عبر المحافظ الإلكترونية

خطوات الاستعلام عن الأسماء المقبولة في تكافل وكرامة 2023

في البداية الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يجب إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا

النقر على استعلام

تظهر أمامك النتيجة ويتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

فئات مستحقة لمعاش تكافل وكرامة

الأبناء أكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون بالتعليم

ذوو الاحتياجات الخاصة

الأرامل والمطلقات أيضًا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا.

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.