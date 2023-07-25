يمكن للمواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الاستعلام عن المعاش عبر رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة، بنسبة 25% بدءا من شهر أبريل الماضي، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من قرارات الحماية الاجتماعية للمواطنين.

ويستفيد من الدعم النقدي تكافل وكرامة نحو 5،2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بنحو 31 مليار جنيه سنويا، ومنهم 60% من المستفيدين من تكافل، و40% مستفيدين من كرامة.

ويمكن للمواطنين المتقدمين لتكافل وكرامة الاستعلام عن نتيجتهم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، واختيار برنامج تكافل وكرامة والضغط على الاستعلام عن نتيجتك أو الدخول إلى الرابط التالي

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

كما يمكن للمواطنين التظلم من رفض طلب التقديم في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل، من بينها الاتصال من الهاتف عبر رقم الخط الساخن 19680، أو تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي: من هنا، وكذلك التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .