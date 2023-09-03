أحداث هامة ينتظرها المواطنين في سبتمبر 2023

انتظر العديد من المواطنين قدوم شهر سبتمبر 2023، لوجود به الكثير من الأحداث الهامة، منها مواعيد الإجازات المتبقية والمناسبات المنتظرة حتى نهاية عام 2023.

ويترقب المواطنون في شهر سبتمبر 2023، صرف المعاشات وتسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر، وآخر موعد لحجز اختبارات القدرات للدبلومات الفنية، بالإضافة إلى انتهاء فصل الصيف، وإجازة المولد النبوي.

وإليكم أبرز أحداث شهر سبتمبر 2023

استمرار صرف المعاشات

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات سبتمبر اعتبارًا من يوم الجمعة أول أيام شهر سبتمبر من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعي.

تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنت بدء تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض في القاهرة الجديدة،اليوم الأحد الموافق 3 من شهر سبتمبر 2023، مع العلم أن موعد الانتهاء من التسليم سيكون يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023.

آخر موعد لحجز اختبارات القدرات للدبلومات الفنية

يواصل عدد من طلاب الدبلومات الفنية، تسجيل التقدم لحجز اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات اليوم الأحد الموافق 3/9/2023، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

استمرار حفلات مهرجان القلعة

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، عن استمرار مهرجان القلعة للموسيقي والغناء حتي يوم 7 سبتمبر، ويشارك في المهرجان عدد من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والبلدان العربية منهم هاني شاكر، علي الحجار، عمر خيرت، نادية مصطفى، فايا يونان، التونسية غالية بن علي، هشام خرما، السورية لينا شاماميان، سيمون، هشام عباس، ونسمة محجوب.

انتهاء فصل الصيف

حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ينتهي فصل الصيف رسميًا يوم 21 سبتمبر 2023، مشيرة إلى أن الثلث الأخير من أغسطس الجاري يشهد بعض التقلبات الجوية.

إجازة المولد النبوي

يحصل الموظفون على إجازة المولد النبوي، الشهر المقبل، حيث يوافق موعد إجازة المولد النبوي يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، وهو الموافق 27 سبتمبر 2023، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لما صرحت به الدولة.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي التي توافق يوم الأربعاء، إلى يوم الخميس ليحصل الموظفون على 3 أيام إجازة متواصلة مع دمج يومي الجمعة والسبت، ولكن لم يتم إصدار قرار الترحيل حتى الآن.

بدء الدراسة

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة يوم السبت 30 سبتمبر 2023 بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.