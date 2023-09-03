موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. يحل موعد المولد النبوي 2023، يوم الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر الجاري، وفي السياق يسعى الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى معرفة الموعد المحدد للمولد النبوي بغية الحصول على إجازة للاحتفال بالمولد.

إجازة المولد النبوي الشريف

وحسب الإجازات الرسمية لعام 2023، تعتبر إجازة المولد النبوي الشريف أول إجازة رسمية والوحيدة خلال شهر سبتمبر ومن المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف ليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، لقضاء أيام إجازة متصلة بعطلة الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت.

الإجازات الأسبوعية المتبقية في شهر سبتمبر عام 2023

يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023.

يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023.

يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023.

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023

يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.