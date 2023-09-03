روسيا: وفاة وإصابة 20 شخصًا في قصف أوكراني على بيلجورود ودونيتسك وزابوروجيا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد مقتل مدني في قصف أوكراني استهدف مناطق في مقاطعة بيلجورود.

وأضافت السلطات الروسية ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن القصف الأوكراني أسفر أيضا عن إصابة مدنيين بجروح متفاوتة.

ومن جهة أخرى أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل امرأة وإصابة تسعة مدنيين في قصف أوكراني على مدن دونيتسك جورلوفكا وبلدات أخرى بالمدفعية والقذائف العنقودية .

وفي سياق آخر أعلنشت سلطات زاباروجيا مقتل شخصين وإصابة خمسة جراء قصف أوكراني استهدف بلدة في المقاطعة.

صد 5 هجمات أوكرانية قرب باخموت

أعلنت وزرة الدفاع الروسية تقدم وحداتها قرب بلدة "كليشه" بجمهورية دونيتسك ، مشيرة إلي صد القوات الروسية 5 هجمات أوكرانية قرب مدينة "ارتيومسك" باخموت .

وأكدت الوزارة ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، استهداف تجمعا للقوات الأوكرانية قرب ارتيومسك باخموت ، مشيرة إلي تدمير 5 مخازن لقذائف منظومات "اف 200" ونقطة تمركز مؤقتة لقوات كييف في جمهورية دونيتسك .

وقالت الدفاع الروسية إن قواتها نجحت في تدمير مركز للتحكم في المسيرات ومستودع للأسلحة بالإضافة إلي نقطة لتجميع المدرعات القتالية على محور خيرسون .

وأضاف أن وحدات المدفعية الروسية نجحت في تدمير مخابئ أوكرانية قرب مدينة "سوليدار".