روسيا تُسقط مُسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود (تفاصيل)

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، إسقاط مُسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود، دون أن يُسفر الاعتداء عن إصابات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الساعة 12:45 ظهرا تم إحباط هجوم إرهابي جديد بمسيرة استهدفت أراضي روسيا.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق من اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي في منطقة مدينة غرايفورون في المقاطعة أسقطت مسيرة أوكرانية استهدفت مدينة بيلجورود.

تحطم زجاج النوافذ في أحد المنازل

وأضاف أنه لم تقع إصابات بشظايا المسيرة، وأن الأضرار اقتصرت على تحطم زجاج النوافذ في أحد المنازل بقرية غولوفتشينو بالمقاطعة.

هذا وأفاد غلادكوف بمقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين نتيجة قصف صاروخي لقرية أورازوفو بالمقاطعة.

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء بأن قواتها استهدفت الليلة الماضية مراكز للقيادة والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "في ليلة 30 أغسطس، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة الدمى تطلق من البحر والجو، على مواقع قيادة واستطلاع للعدو"، مضيفة أن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن القوات الأوكرانية خسرت نحو 760 جنديا على محاور القتال الأساسية خلال يوم.