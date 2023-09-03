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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: قواتنا نجحت في صد 5 هجمات أوكرانية قرب باخموت

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

 

أعلنت وزرة الدفاع الروسية تقدم وحداتها قرب بلدة "كليشه" بجمهورية دونيتسك ، مشيرة إلي صد القوات الروسية 5 هجمات أوكرانية قرب مدينة "ارتيومسك" باخموت .

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الدفاع الروسية: استهداف مراكز قيادة واستطلاع للجيش الأوكراني

وأكدت الوزارة ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، استهداف تجمعا للقوات الأوكرانية قرب ارتيومسك باخموت ، مشيرة إلي تدمير 5 مخازن لقذائف منظومات "اف 200" ونقطة تمركز مؤقتة لقوات كييف في جمهورية دونيتسك .

 

وقالت الدفاع الروسية إن قواتها نجحت في تدمير مركز للتحكم في المسيرات ومستودع للأسلحة بالإضافة إلي نقطة لتجميع المدرعات القتالية على محور خيرسون .

وأضاف أن وحدات المدفعية الروسية نجحت في تدمير مخابئ أوكرانية قرب مدينة "سوليدار".

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