روسيا: قواتنا نجحت في صد 5 هجمات أوكرانية قرب باخموت

أعلنت وزرة الدفاع الروسية تقدم وحداتها قرب بلدة "كليشه" بجمهورية دونيتسك ، مشيرة إلي صد القوات الروسية 5 هجمات أوكرانية قرب مدينة "ارتيومسك" باخموت .

وأكدت الوزارة ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، استهداف تجمعا للقوات الأوكرانية قرب ارتيومسك باخموت ، مشيرة إلي تدمير 5 مخازن لقذائف منظومات "اف 200" ونقطة تمركز مؤقتة لقوات كييف في جمهورية دونيتسك .

وقالت الدفاع الروسية إن قواتها نجحت في تدمير مركز للتحكم في المسيرات ومستودع للأسلحة بالإضافة إلي نقطة لتجميع المدرعات القتالية على محور خيرسون .

وأضاف أن وحدات المدفعية الروسية نجحت في تدمير مخابئ أوكرانية قرب مدينة "سوليدار".