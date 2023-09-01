الجمعة 01/سبتمبر/2023 - 09:10 م 9/1/2023 9:10:12 PM

موجة من الانقلابات تجتاح إفريقيا بعد انقلاب مالى فى 2020، وأعقبه غينيا فى 2021، ثم بوركينافاسو فى 2022، وفى يوليو 2023 انقلاب النيجر، وأغسطس انقلاب الجابون لم يكن هذا الانقلاب الاول من نوعه الذى يحدث فى الجمهورية الجابونية بل كانت هناك محاولة لم تحالفها الحظ عام 2019، ولكن هذه المرة حدث الانقلاب تماشيا مع الوضع القائم فى إفريقيا، حيث أعلنت مجموعة من ضباط الجيش استيلائهم على السلطة فى البلاد عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرئيس على بونجو بولاية جديدة، تلك الانتخابات التى اتهمتها المعارضة بالتزوير خاصة مع غياب المراقبين الدوليين وفرض حظر التجوال وقطع الانترنت، وقد أعلن المجلس العسكرى تعيين الجنرال أوليجى زعيما للمرحلة الانتقالية.

سلالة بونجو والتوريث

كثيرا ما اتهمت المعارضة سلالة بونجو بالتوريث والاستيلاء على السلطة واحتكارها لصالح عائلتهم، حيث أنهم قد حكموا الجابون لمدة نصف قرن منذ أن كانت مستعمرة فرنسية وحتى بعد الاستقلال، ويحكم الرئيس الحالى على بونجو منذ 14 عاما وقد قام بتعديل دستورى يسمح له بحكم البلاد بولايات جديدة، وعلى الرغم من عدم وجود قيود دستورية على عدد مرات الترشح إلا أنه تم رفض نتيجة الانتخابات التى تجعله يحكم لمدة خمس سنوات قادمة، مع اتهامات كثيرة بالتورط فى قضايا فساد ورشوة مع شركات أجنبية واتهامات بالخيانة العظمى لابن على بونجو، مما اسفر عن التحفظ على ابنه ووضعه هو تحت الاقامة الجبرية.

الجابون ــ خصوصية الأرض والشعب

الجمهورية الجابونية دولة تقع فى وسط إفريقيا، وتعد من أغنى الدول الإفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عائدات النفط وقلة عدد السكان، ومع ذلك فإن ثلث السكان يعيشون فى فقر، وقد حققت الجابون نموا اقتصاديا فى العقد الماضى من خلال انتاج الماغنسيوم والنفط، فهى رابع أكبر منتج للنفط فى إفريقيا جنوب الصحراء، وعضو فاعل فى منظمة أوبك ولديها وفرة فى اليورانيوم والاخشاب، إلا أن حالة التدهور الاجتماعى التى يعيشها شعب الجابون جعلته متعطشا للتغيير، ولقد شاهدنا مظاهرات تأييد للانقلاب وقد بث التلفزيون الجابونى الرسمى احتفالات شعبية بالشوارع مؤيدة للانقلاب، متهمين بونجو بالتسبب فى تدهور متواصل للبلاد والاستيلاء على ثروات البلاد وتمديد هيمنة عائلية.

لماذا تتكرر الانقلابات فى إفريقيا

تعتبر الجابون الحالة 207 لسلسة الانقلابات فى إفريقيا، الناجحة منهم والفاشلة، منذ بدء استقلال الدول الإفريقية عن الاستعمار الاوروبى، ورغم ثراء القارة ومواردها الغنية إلا أن اكثر من 55% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، فالواقع الإفريقى واقع مأزوم على المستوى السياسى والاقتصادى يرى فيه المواطن الإفريقى نزوح موارده وثرواته لصالح المواطن الاوروبى، هذا إلى جانب التميز الديموجرافى للقارة الذى يلعب فيه الشباب الدور الأكبر وهو الفئة الطامحة للتغيير والتحول للحكم الرشيد، والوضع الجابونى لا ينفصل عن الوضع الإفريقى العام الذى يعانى فيه الشعب من الفقر وعدم الاستفادة من الثروات وانعدام البنية التحتية وعدم وجود أى تنمية ملموسة واستفادة دول اجنبية ونخب حاكمة من ثروات البلاد مما زاد حدة التوتر الداخلى فى الجابون.

والمشهد يزداد تعقيدا مع تسارع الاحداث الداخلية وربما تحدث مزيد من التظاهرات ومزيد من الحشد من قبل العسكريين لتوطيد أركان العملية الانقلابية مع وجود عدد كبير من المحفزات منها انقلاب النيجر الذى سبق انقلاب الجابون بـ35 يوما فقط، وتشابه كافة الدول التى حدث بها الانقلاب مؤخرا حيث أنها ناطقة بالفرنسية، وتعانى من استمرار ولاء النخبة الحاكمة للمستعمر الفرنسى، إلى جانب تشابه الظروف الاقتصادية والمعيشية وتدهور الاوضاع الامنية وانقسام المجتمع إلى قلة تتميز بالثراء الفاحش واغلبية تعيش فى فقر مدقع.

عضو مجلس النواب