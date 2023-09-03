العثور على جثة لطفلة متعفنة بطريق القاهرة أسيوط الغربي

عثرت أجهزة الأمن بالفيوم علي جثة لطفلة رضيعة عمرها شهر ونصف متعفنة بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بعثور الأهالي علي جثة متعفنة لطفلة بطريق القاهرة أسيوط الغربي عند مدخل طامية وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان البلاغ وتبين ان الجثة لطفلة رضيعة عمرها شهر ونصف وفي حالة تعفن تام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ومن جهه أخرى لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص والأخرى ربع نقل، على طريق القاهرة - أسيوط الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين الى مستشفى طاميه المركزى والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة، بالفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربي، ووجود متوفيين وعدد من المصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع كل من أحمد ن أ (42 سنة)، وطفل (8 شهور) مجهول الاسم والعنوان .

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مها مصطفى طه إبراهيم (50 سنة)، اشتباه ارتجاج بالمخ، وكسر بالحوض، وكسر بالفقرات، وكسر مفتوح بالساعد الأيمن،من بني سويف ومنصور رجب منصور محمد (34 سنة)، من المنيا، باشتباه كسر في الساق الأيسر، وجروح الذراع الأيمن حوالي 5 سم وكامل أنيس عبد الله أحمد (52 سنة)، من بني سويف، بجرح بالذراع الأيمن حوالي 5 سم وكدمات متفرقة بالجسم وأماني عاطف عباس محمد (27 سنة)، من القاهرة، بجروح بالظهر، واشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكريم عاطف عباس أحمد (34 سنة)-من بني سويف، باشتباه خلع بالكتف الأيسر وجرح بالساعد الأيمن وصفاء عبد العال محمد عبد العال (27 سنة) من بني سويف باشتباه خلع بالكتف الأيسر وأحمد كريم عاطف عباس (8 سنوات) من بني سويف بجرح بالساعد الأيمن حوالي 5 سم ومكة كريم عاطف عباس (3 سنوات) من بني سويف وكدمات بالجسم. ومجهول الاسم والعنوان أنثى (36 سنة) تقريبًا، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، واشتباه ارتجاج بالمخ، وسحجات وكدمات بالجسم وتهاني عبد الحميد محمد (49 سنة) من بني سويف، بجروح وسحجات وكدمات بالجسم ومجهول الاسم والعنوان ذكر (38 سنة) باشتباه نزيف بالمخ، ونزيف داخلي بالبطن وجروح وسحجات وكدمات بالجسم.

وتم نقل جثتي المتوفين إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.كما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.