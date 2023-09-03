ليفربول في مهمة صعبة أمام أستون فيلا اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح لمهمة صعبة في الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد، وذلك عندما يلتقي مع نظيره أستون فيلا على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ليفربول يسعى لمواصلة انتصاراته اليوم

يخوض فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة نغمة الانتصارات وزحفه نحو مقدمة الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك الريدز 7 نقاط في المركز الخامس في جدول البريميرليج، بعدما فاز في الجولة الماضية من الدوري على نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.

على الجانب الآخر يمتلك أستون فيلا 6 نقاط في المركز الثامن وفاز في الجولة الأخيرة أمام بيرنلي بنتيجة 3-1.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ونظيره أستون فيلا عصر اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق حفيظ دراجي.

محمد صلاح ليس للبيع واتحاد جدة يرفض الاستسلام

ما زال فريق اتحاد جدة السعودي يناضل من أجل الحصول على توقيع النجم المصري محمد صلاح، فعلى الرغم رفض أكثر من عرض من نادي الليفر إلا أن الفريق السعودي يرفض الاستسلام وقدم عرضًا للمرة الثالثة.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد صرح في أكثر من مرة أن محمد صلاح ليس للبيع، وقال كلوب لا أعرف إلى متى ستظل الأزمة، لكنني أعتقد أن الأسبوعين القادمين سيظهران مدى التحدي الذي يواجهنا لأن ما يحدث هناك، من الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يتفاعل بعد الآن.

وقدَّمتْ إدارة نادي الاتحاد السعودي عرضًا خياليًا لنظيرتها في ليفربول لحسم صفقة النجم الدولي المصري محمد صلاح قبل أيام قليلة من غلق أبواب موسم الانتقالات الصيفية في المملكة.

ذكرت شبكة BBC البريطانية في تقريرها اليوم: "رغم رفض ليفربول مجددًا، نادي الاتحاد السعودي، يرفع عرضه إلى 200 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع محمد صلاح ويرفض الاستسلام حتى اللحظة الأخيرة".

كما ذكر الصحفي الشهير سانتي أونا أن العقد الذي قدمه الاتحاد للتعاقد مع محمد صلاح بلغت مدته 4 سنوات حتى 2027، وتضمَّنَ العقد حصول اللاعب على راتب يتراوح بين 500 - 600 مليون يورو كمجمل في السنوات الأربعة.