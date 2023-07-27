الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يعزي الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

مصر والإمارات
مصر والإمارات

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالعزاء لدولة الإمارات قيادة وشعبًا في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي.

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وقال الرئيس السيسي في نص التعزية: "أتقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي قدم عطاءً كبيراً لخدمة وطنه، فضلًا عن دوره المثمر في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وأدام الأمن والاستقرار والازدهار على الشعب الإماراتي الشقيق".

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