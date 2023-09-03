أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم الأحد في الأسواق المحلية

أسعار الفاكهة والخضار.. واصلت أسعار الخضار والفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المحلية المصرية لدى المستهلك تبايناً، مع ارتفاع القيمة السعرية لبعض الاصناف مثل البصل والطماطم والثوم والبامية والكوسة، فيما انخفض سعر الليمون البلدي، وذلك حسب آخر تحديثات للموقع الرسمي لسوق العبور.

وتواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" نشرها لكل ما يستجد على لاساحة الشرائية والسلعية لمختلف السلع في الاسواق، حرصًا منها على تقديم أعلى خدماتها السعرية لمتابعيها وللوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة على النحو الاتي:

أسعار الخضروات اليوم الأحد في الاسواق

الخضار والفاكهة

يتراوح سعر البصل اليوم بين 14 و18 جنيها للكيلو.

سجل سعر الطماطم اليوم 5 و8.5 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 9.5 و11 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الثوم بين 24 و30 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكوسة بين 7 و11 جنيها.

سجل سعر كيلو الفاصوليا مستوى بين 22 و28 جنيها.

يتراوح سعر كيلو خيار بلدي بين 7 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 29 و35 جنيها.

سجل سعر كيلو القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

وصل سعر كيلو الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل سعر كيلو المانجو البلدي بين 9 و15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو مانجا عويس بين 27 و51 جنيها.

سجل سعر كيلو دوم بين 20 و40 جنيها.

يتراوح سعر كيلو تفاح مصري بين 15 و25 جنيها.

وصل سعر كيلو العنب بناتي أحمر بين 12 و18 جنيها.

سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 10 و18 جنيها.

سجل كيلو الليمون البلدي من 5 و11 جنيها.