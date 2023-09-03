جدول مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، إقامة العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبو ومتابعو كرة القدم على موعد بيوم كروي خالص، يتخلله مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي.

ويأتي على رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء ليفربول وأستون فيلا، بجانب لقاء برشلونة وأوساسونا، ليون ضد باريس سان جيرمان، بجانب لقاء إنتر ميلان وفيورنتينا، وأخيرا القمة المشتعلة بين آرسنال ومانشستر يونايتد.

ونعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي اليوم

كريستال بالاس ضد ولفرهامبتون، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

ليفربول ضد أستون فيلا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

آرسنال ضد مانشستر يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

آرسنال ومانشستر يونايتد

مباريات الدوري الإسباني اليوم

جيرونا ضد لاس بالماس، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

ريال مايوركا ضد أتلتيك بيلباو، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

أوساسونا ضد برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مباريات الدوري الإيطالي اليوم

إنتر ميلان ضد فيورنتينا، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

تورينو ضد جنوى، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Sport 2 Hungary".

إمبولي ضد يوفنتوس، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ليتشي ضد ساليرنيتانا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

ميلان وفيورنتينا

مباريات الدوري الألماني اليوم

آينتراخت فرانكفورت ضد كولن، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

يونيون برلين ضد لايبزيج، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مباريات الدوري الفرنسي اليوم

تولوز ضد كليرمون فوت، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ليل ضد مونبيلييه، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

لوهافر ضد لوريان، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

ميتز ضد ستاد ريمس، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium".

نيس ضد ستراسبورج، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ليون ضد باريس سان جيرمان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودي، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2 وbeIN Sports 1 HD Premium".